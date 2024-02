A San Valentino pinacoteca in Umbria premia foto tra innamorati

Un contest fotografico dedicato "a chi si vuole bene" è stato organizzato in occasione della festa di San Valentino nella pinacoteca comunale di Città di Castello.

In palio c'è una visita guidata al museo.

"L'idea è di invitare il giorno di San Valentino, per l'occasione ad ingresso gratuito, gli innamorati, e chi si vuole bene, a farsi una foto, un selfie in un punto di loro scelta della pinacoteca" spiegano le operatrici della cooperativa Il Poliedro, che gestisce il museo, e taggarla con l'hastag #unapinacotecadibaci.

Lo scopo è quello di valorizzare il museo del palazzo Vitelli alla Cannoniera, che ospita la pinacoteca, e che venne costruito in occasione del matrimonio tra il condottiero Alessandro Vitelli e Angela Paola Rossi di San Secondo Parmense. Da sempre è collegato all'amore anche nel suo apparato decorativo.

Tra le leggende cittadine inoltre il palazzo è caratterizzato dalla storia misteriosa e romantica della Sora Laura, la donna amata da Alessandro Vitelli, capitano di ventura della casata legata alla storia rinascimentale della città, che si dice torni a manifestarsi nelle sale del museo nelle notti di plenilunio.

Chi riceverà più like vincerà una visita guidata alla stessa pinacoteca comunale. "I musei sono luoghi della cultura ma anche della vita quotidiana e per una giornata speciale come san Valentino abbiamo pensato ad un motivo speciale per visitarla", ha sottolineato Michela Botteghi assessore alla cultura nel definire la pinacoteca "un luogo ricco di fascino e suggestione che si presta bene ad essere accostato anche alla giornata simbolo dell'amore." L'iniziativa si svolgerà il 14 febbraio negli orari di apertura del museo 10.00-13.00 e 15.00-18.00.





