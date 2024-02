"Al Festival di Sanremo ho le mie preferenze canore, ma non le svelo nemmeno sotto tortura perché se dicessi che a me piace questo o quel cantante sicuramente arriverebbe ultimo in classifica": così il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, a Perugia parlando della rassegna della canzone italiana. Ammettendo poi di seguire l'evento solo un pò. "Arrivo a casa sempre tardi e stanco morto" ha concluso Salvini.



