Salvini, sacrosante le critiche alle follie pseudo green Europa

Sulla protesta dei trattori che vede protagonisti gli agricoltori, il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ribadito che "le critiche contro le follie pseudo green imposte dall'Europa sono sacrosante". Lo ha fatto a margine di un appuntamento a Perugia, annunciando di avere oggi pomeriggio una riunione in Abruzzo con gli imprenditori agricoli e con i responsabili della Lega in tema agricoltura. "Ascoltare le lavoratrici e lavoratori è sempre fondamentale soprattutto se ci portano il cibo in tavola", ha aggiunto il ministro.

Per quelle che sono le politiche europee "c'è da cambiare la Commissione e l'equilibrio in parlamento europeo e questo lo potranno decidere i cittadini con il voto di giugno", ha ricordato Salvini. "In Italia - ha detto ancora - conto che si trovino tutte le risorse necessarie per aiutare coloro che qualcuno vorrebbe sostituire con le multinazionali, però io lascio agli altri le bistecche finte, la carne sintetica, la farina di insetti e mi tengo ben stretti i nostri prodotti".





