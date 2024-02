Salvini in visita alle Omcl di Foligno annuncia assunzioni

"Da ministro non posso solo a venire a portare pacche sulle spalle. Veniamo a portare nuove assunzioni, nuove commesse e più posti di lavoro. L'obiettivo è quello di tornare quantomeno a 300" dipendenti: lo ha detto ai giornalisti in ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in occasione alla sua visita all'Officina manutenzione ciclica locomotive Trenitalia di Foligno. Presente anche la presidente della Regione, Donatella Tesei.

"Al di là della bellezza di venire a visitare uno stablimento che ha più di un secolo di storia - ha aggiunto Salvini, ricordando che l'età media dei lavoratori è di 42 anni - è bello vedere la gioia e l'oroglio negli occhi degli operai, ma soprattutto sapere che a differenza di altre reltà che purtroppo riducono qua si amplia".

"Sono molto contenta - ha detto Tesei - perché l'avvio di questa azione di rinnovamento e rilancio di questa struttura io lo portai avanti quando ero senatore nel 2109 e oggi mi hanno ricordato che il primo finanzaimento di 800 mila euro lo ottenemmo allora. C'è una prospettiva di crescita straordinaria per questa industria che è strategica a livello nazionale, quindi con investimenti, miglioramento di una serie di strutture, accoglienza di altre tipologie di treni e posti di lavoro. Quest'anno - ha aggiunto Tesei - credo siano previste 14-15 assunzioni, ma speriamo che vista l'implemetazione si possa arrivare anche a qualche numero in più. Dobbiamo proteggere una struttura come questa - ha osservato la presidente - ma soprattutto rilanciarla. Questo è il lavoro che abbiamo fatto e i risultati si vedono e si continueranno a vedere".

Tra gli investimenti, il segretario regionale Fit Cisl Umbria Fabio Ciancabilla ha segnalato "il prossimo avvio della gara per l'assegnazione dei lavori di riqualificazione del layout per un valore pari a 48 milioni di euro. Una riqualificazione dell'impianto che renderà capace l'Omcl di fare manutenzione anche su treni bloccati come i Pop e i Jazz. Per quanto concerne le assunzioni, secondo noi è necessario portare i diretti di produzione ad almeno 315 unità". Attualmente sono attestati a circa 280 e 400 circa con l'indotto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA