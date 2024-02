Salvini, 'il treno per Sanremo è costato molto'

"Il treno speciale per Sanremo è costato parecchio, mi sono informato": è quanto ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a Ponte San Giovanni di Perugia, rispondendo a una domanda dell'ANSA sul convoglio ferroviario introdotto per il Festival.

"Perché non sono stato informato non lo so, ma magari è un'operazione di marketing interessante. Però siccome in Liguria ci sono diversi problemi autostradali e ferroviari, essendo una terra lunga e stretta, mi metto nei panni di qualche pendolare che il collegamento veloce per Sanremo lo vorrebbe tutti i giorni e non solo per i giornalisti e i cantanti del Festival", ha aggiunto.

"Detto questo - ha sottolineato il ministro - delle polemiche non mi interessa, ma interessa che i soldi dei cittadini siano spesi bene e quindi ho chiesto semplicemente quanto costa è quanto rende questo tipo di investimento".



