Lotta contro il cancro, sinergia Anci-Aucc in Umbria

L'Associazione dei Comuni dell'Umbria e l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro hanno sottoscritto a Perugia, nella sala Pagliacci della Provincia, un protocollo di intesa. L'obiettivo è sollecitare i sindaci del territorio regionale a sostenere le attività dell'Aucc, che dal 1985 con medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti e tanti volontari assiste le persone colpite da patologia oncologica e le loro famiglie.

Il protocollo è stato firmato dal presidente Anci Umbria, Michele Toniaccini, e dal presidente dell'Aucc Giuseppe Caforio.

L'Associazione dei Comuni inviterà le amministrazioni a partecipare concretamente alla giornata mondiale contro il cancro, che si celebra il 4 febbraio, favorendo "la conoscenza di questa grave patologia e il sostegno alle famiglie".

L'aspetto della divulgazione di materiale informativo è uno dei punti cardine del protocollo, che invita inoltre i Comuni che aderiranno a "promuovere e sostenere la presenza dell'Aucc nel territorio".

"Riconosciamo il valore straordinario dell'azione di questa associazione nel territorio", ha detto Toniaccini al momento della firma. "Questo di oggi è un punto di partenza, sensibilizzeremo i sindaci affinché sottoscrivano il protocollo". Caforio evidenzia l'opportunità della sinergia "che può portare ad un rafforzamento della lotta contro il cancro".

Il protocollo avrà una durata di cinque anni e si rinnoverà di anno in anno. L'Aucc lavorerà per "realizzare sinergie da parte del proprio sistema associativo con quello dei Comuni, finalizzato allo sviluppo di una cultura di attenzione ai bisogni sociali dei malati oncologici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA