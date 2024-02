Incidente fra 3 veicoli sulla statale 318, un morto e un ferito

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 318 tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda.

L'incidente - secondo le prime informazioni dell'Anas, ha coinvolto tre veicoli.

La strada, nel tratto interessato, è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Le cause e la dinamica dell'incidente sono in corso di accertamento.

Secondo quanto si è appreso successivamente i feriti sarebbero due e non uno, come riferito in un primo momento.



