Susanna Tamaro in ripresa dopo incidente domestico, 'sto meglio'

"Sto meglio naturalmente perché dagli incidenti, a differenza delle malattie in cui il percorso spesso è più tortuoso, in linea di massima non si può che migliorare. Le cose rotte invece piano piano si riparano grazie alla saggezza del corpo". Susanna Tamaro, in un post su Facebook, ci aggiorna sul suo stato di salute dopo il bruttissimo indicente domestico avuto nella notte dello scorso 18 dicembre nella sua casa nella campagna di Orvieto. In "una crisi di sonnambulismo" l'autrice di 'Va dove ti porta il cuore' aveva fatto "un piano di scale in volo" rischiando di morire come aveva raccontato il 3 gennaio in un lungo post, sempre su Facebook.

"Bisogna solo avere molta pazienza. E poi paradossalmente la fase più difficile è quella in cui si comincia a stare meglio.

Prima, il dolore è totalizzante e si vive in una condizione di totale impotenza ma poi, quando le cose migliorano, si comincia a scalpitare. E quando il dolore torna, con la riabilitazione, si vorrebbe buttarlo a calci fuori dalla porta. E poi ahinoi con gli anni inevitabilmente il corpo si ripara con più lentezza" scrive a un mese dall'annuncio della caduta.

"Ma ho fatto tante riflessioni in questo periodo e presto tornerò a condividerle con voi" dice Susanna Tamaro, che appare in foto con un polso ancora fasciato, rassicurando i suoi lettori e fan.



