Gimbe, flop della campagna vaccinale per gli over 60

L'ultima campagna vaccinale di richiamo contro il Covid per gli over 60 "si è rivelata un flop in Italia", ed in particolare al Sud dove si registrano coperture irrisorie. Lo sottolinea la Fondazione Gimbe, che tramite i dati del ministero della Salute ha pubblicato un'analisi indipendente sul posizionamento della nostra nazione sui vaccini rispetto ai Paesi europei inclusi nel report dell'Ecdc, in cui mancavano i dati di cinque Paesi tra cui, appunto, l'Italia.

La Fondazione ha effettuato un confronto tra le regioni italiane per le fasce d'età 60-69, 70-79 e over80. Nella fascia 60-69 anni, in particolare, l'Italia si colloca al 14/o posto nel continente per le vaccinazioni, con una copertura del 5,7%, in quella 70-79 anni è 15/a (11%) e negli over 80 è 14/ma (14,4%). Peggio dell'Italia, sottolinea, hanno fatto solo la Grecia e i paesi dell'Est.

Tra le regioni italiane, nella fascia 60-69 anni l'Umbria con il 5,6% è tra le undici regioni che si collocano sotto la media nazionale: l'ultima è la Sicilia con lo 0,9%. In quella 70-79 anni, a fronte di una copertura nazionale dell'11%, nove regioni si collocano sopra la media nazionale: dall'11,5 dell'Umbria al 21,4% della Toscana. Infine per quanto riguarda gli over 80, a fronte di una copertura nazionale del 14,4%, nove regioni si collocano sopra la media nazionale: dal 14,6% dell'Umbria al 26,3% della Toscana.



