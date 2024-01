Denunciati atti vandalici in area Pian Massiano a Perugia

Atti vandalici definiti dal Comune di rilevante entità sono stati compiuti nei giorni scorsi presso l'area verde di Pian di Massiano, nella zona a ridosso del laghetto. In particolare - spiega il Comune in una nota - sono stati distrutti tre tavoli con sedute, quattro panchine ed altrettanti cestini per la raccolta dei rifiuti, con i contenitori divelti e gettati in fossati ed all'interno dell'area del laghetto. E' stato danneggiato anche un gioco, mentre un altro era stato colpito una decina di giorni fa.

Nel contempo è stata segnalata la presenza nell'area interna del laghetto di un esemplare maschio di oca grigia che presentava ferite. L'animale è stato quindi catturato e sottoposto alle cure del caso.



