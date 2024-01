Benedizione della nuova Pet Tc nell'ospedale di Perugia

Si è svolto nell'ospedale di Perugia, nel giorno della festa del patrono San Costanzo, il rito di benedizione della nuova Pet Tc - che entrerà in funzione nei prossimi giorni - da parte del vescovo Ivan Maffeis.

Alla semplice cerimonia hanno partecipato anche la presidente della Regione, Donatella Tesei, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, e il direttore sanitario, Arturo Pasqualucci.

La nuova Pet Tc, acquistata a metà novembre 2022 con fondi Pnrr, per 2,4 milioni di euro, è stata collocata in un locale adeguatamente schermato per la radioprotezione, situato presso la medicina nucleare al piano meno 1 del blocco P del Santa Maria della Misericordia.

La Pet Tc è un'apparecchiatura di diagnostica strumentale pesante di alta specializzazione che viene utilizzata per lo studio di patologie oncologiche e non attraverso l'utilizzo di diversi radiofarmaci in grado di tracciare il funzionamento dei vari organi e le eventuali alterazioni degli stessi.

"Il compito che dovevamo affrontare era molto delicato per i nostri pazienti e operatori sanitari - afferma in una nota dell'azienda ospedaliera di Perugia il direttore generale De Filippis - ma sapevamo che costruire dentro le mura dell'ospedale un locale dedicato, adeguatamente schermato, per l'allocazione di questo importante macchinario era la cosa giusta da fare per i nostri utenti. Ci siamo impegnati a non sospendere gli esami e con un accordo di collaborazione con la Usl Umbria 2 li abbiamo erogati presso l'ospedale di Foligno nel pieno rispetto delle priorità".

"Per raggiungere il complesso obiettivo - ha sottolineato la presidente Tesei - ci siamo affidati ai tecnici al fine di garantire il miglior percorso per i nostri pazienti, e oggi, a conclusione dei lavori, sono contenta di veder raggiunto il risultato. Abbiamo dunque dimostrato che le strutture sanitarie della regione possono fare rete e i professionisti collaborare tra loro riuscendo ad assicurare una continua risposta ai nostri cittadini. L'ospedale di Perugia è uno dei tasselli fondamentali della sanità regionale nonché sempre più punto di riferimento anche per i residenti fuori regione".



