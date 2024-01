E' fatta per candidata sindaca Perugia centrosinistra e civici

Sembra ormai fatta per la candidatura a sindaca di Perugia per il centrosinistra e civici di Vittoria Ferdinandi, impegnata nel mondo del sociale e direttrice del ristorante (e centro polifunzionale) "Numero zero" che impiega un gruppo di ragazzi e ragazze che soffrono di disturbi mentali, Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Secondo quanto risulta all'ANSA martedì dopo la conferenza stampa di presentazione del manifesto "Un Patto avanti" i rappresentanti di Partito democratico, Movimento 5 stelle, Psi, Alleanza verdi sinistra, Demos e civici umbri si riuniranno per chiedere ufficialmente la sua disponibilità che al momento viene data per praticamente certa.

Un quadro che emerge comunque da indiscrezioni. I leader dei partiti umbri della coalizione hanno infatti evitato di rilasciare dichiarazioni. E lo stesso sta facendo la stessa Ferdinandi.

Il Comune di Perugia è attualmente guidato da una giunta guidata dal sindaco Andrea Romizi, FI, reduce da due mandati e che quindi non si ripresenterà. Centrodestra e civici hanno quindi già indicato come candidata sindaca Margherita Scoccia, assessore uscente ed esponente di Fratelli d'Italia.

Già comunque ufficializzate altre due candidature. Quella di Massimo Monni, già consigliere regionale e comunale. Con "Perugia merita" vuole essere fuori dal centrosinistra e dal centrodestra e, come sorta di terzo polo, "politicamente si colloca all'interno di uno schieramento riformista, moderato e popolare".

Ha inoltre già annunciato la sua corsa per diventare sindaco di Perugia il coordinatore regionale di Azione, Giacomo Leonelli, con il progetto "Pensa Perugia", che nasce dall'unione con Socialisti per Perugia e +Europa.



