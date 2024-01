Città di Castello è il comune non capoluogo con più odonimi

Città di Castello è il comune italiano, non capoluogo di provincia con più odonimi, nomi delle strade, piazze, e più in genere, di tutte le aree di circolazione di un centro abitato. Un primato inedito che colloca la città di Alberto Burri e Monica Bellucci, al 19/o posto nella classifica generale con 1.966 vie, piazze ed aree di transito dove figurano in testa alla lista, le metropoli, Roma, Milano, Napoli, Torino, grandi città come Genova, Firenze, Bari, Firenze, Padova, Lecce e Perugia.

Città di Castello precede Bologna (1.934) e tutti gli altri capoluoghi di regione e provincia che completano la graduatoria.

Lo si evince dal portale ufficiale dell'Istat ( www.istat.it) che attraverso un link ed una sezione dedicata all'archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, ha pubblicato anche questi dati a dir poco curiosi nell'annunciare il completamento di un database a disposizione dei cittadini.

"Il dato pubblicato sul portale dell'Istat, riferito in particolare al comune di Città di Castello - commentano in una nota del Comune il sindaco, Luca Secondi e l'assessore all'Urbanistica, Giuseppe Bernicchi - mette in evidenza il grande lavoro svolto dalle amministrazioni comunali nei decenni passati fino ad oggi e dagli uffici tecnici competenti in materia. Il fatto testimonia l'amore per la città e la cura puntuale del territorio fra i più vasti d'Italia. Allo stato odierno tale capillare organizzazione, ltre a facilitare la vita quotidiana dei cittadini, è di grande ausilio alle attività commerciali e agli operatori economici, pensando anche al recente sviluppo dell' e-commerce. Occorre, inoltre, evidenziare - concludono Secondi e Bernicchi - il grande, intelligente ed equilibrato lavoro della commissione assetto del territorio nel declinare la toponomastica sia con nominativi di interesse nazionale che locale. Il tutto rappresenta forte stimolo nel proseguire il lavoro con la massima sensibilità e concretezza".

Il comune di Città di Castello, 38.338 abitanti, si colloca al 29/o posto nell'elenco dei primi 100 comuni più estesi d'Italia con 387,5 chilometri quadrati.



