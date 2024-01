A Narnese-Amerino 16% dei fondi Fondazione contro usura

Il 16 per cento del totale dei fondi stanziati dalla Fondazione Umbria per la prevenzione dell'usura nel 2023 è andato al Narnese-Amerino. E' quanto emerso dall'incontro svoltosi ad Amelia proprio sul problema dell'usura. Nel corso dell'iniziativa il sindaco di Amelia e presidente della Provincia, Laura Pernazza, ha annunciato il prossimo ingresso del Comune nella Fondazione.

"La nostra adesione, che sarà formalizzata a breve in Consiglio comunale - ha detto la Pernazza - potenzierà i servizi che già vengono svolti in Provincia con lo Sportello di ascolto grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione, al fine di prevenire i fenomeni di usura e attivare le forme di sostegno al reddito e di aiuti che vengono forniti a coloro che si trovano in difficoltà economiche".

Sui fondi utilizzati nel Narnese-Amerino poi il sindaco ha sottolineato: "Questo significa che grazie alla messa a sistema dei servizi dedicati, nell'ambito del distretto socio-sanitario, siamo riusciti a dare risposte concrete a chi si è rivolto a noi perché in difficoltà".

L'iniziativa di Amelia, organizzata - riferisce una nota della Provincia - per affrontare il tema dell'usura e del sostegno al reddito per chi è coinvolto in questi fenomeni o rischia di venirne interessato, ha riscosso un grande successo di pubblico e di presenze istituzionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA