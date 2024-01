Inaugurato 'Largo Barbanera' a Foligno

E' stato inaugurato a Foligno "Largo Barbanera", dove è stato collocato un astrolabio, nei pressi dell'ingresso del Parco dei Canapè.

"Abbiamo voluto dedicare uno spazio magico della città tra via Chiavellati e via Santa Caterina - ha affermato il sindaco Stefano Zuccarini - intitolandolo 'Largo Barbanera': con la riqualificazione dell'esedra dei Canapè e l'installazione di un astrolabio monumentale, è diventato uno dei fiori all'occhiello del nostro centro storico. L'almanacco ed il calendario di Barbanera rappresentano al meglio la secolare storia dell'arte della carta e della stampa folignate. Il Barbanera è stato sempre considerato il più antico e rinomato d'Italia; ancora oggi è diffuso in oltre due milioni e mezzo di copie in tutto il mondo, facendo conoscere il nome della nostra città. Oggi Foligno gli tributa il giusto e doveroso riconoscimento, con un'operazione non solo di riqualificazione urbana ma di recupero di identità storica e culturale. Ringrazio gli uffici comunali che hanno collaborato, la Pro Foligno e la Fondazione Barbanera".

Erano presenti il vicesindaco Riccardo Meloni e gli assessori Marco Cesaro e Decio Barili. Sono intervenuti Luca Baldini, per l'Editoriale Campi che pubblica l'almanacco di Barbanera, e Luca Radi, presidente della Pro Foligno.



