Quattro denunce per l'incendio di un monumento a Magione

I carabinieri della stazione di Magione hanno denunciato quattro uomini del posto, tutti quarantenni, ritenuti i presunti responsabili del danneggiamento di un monumento della città, avvenuto nella notte di Capodanno.

L'attività di indagine era stata avviata dopo la querela presentata dal presidente della locale sezione dell'Avis il quale aveva denunciato che durante i festeggiamenti di Capodanno qualcuno aveva dato fuoco al monumento "Teardrop" di Magione, celebrativo del dono nel sangue.

I militari, con la collaborazione del personale della polizia locale, grazie all'acquisizione delle immagini di videosorveglianza sono riusciti ad individuare e, successivamente ad identificare, i quattro uomini, alcuni dei quali già noti alle forze di polizia.

I quattro - secondo quanto riferito dai militari - sono stati ripresi mentre davano alle fiamme il monumento attraverso l'esplosione di una serie di petardi e mortaretti, appositamente posizionati ai piedi della scultura commemorativa dell'Avis.

Tutti sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato in concorso.



