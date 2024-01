I progetti della Provincia di Terni per ponti e viadotti

Mettere in sicurezza e quindi monitorare via satellite i ponti e i viadotti con luce superiore ai 6 metri: i progetti, della Provincia di Terni, sono stati presentati lunedì dalla presidente dell'ente, Laura Pernazza, insieme al dirigente del settore tecnico Marco Serini e all'amministratore delegato di Titan4, Giovanni Quacquarelli. Si parte dal censimento delle 87 strutture provinciali, 17 delle quali sono state inserite nella classificazione di attenzione "medio alta", le altre "medio bassa".

L'investimento complessivo previsto per 22 strutture, comprese le 17 ad alta attenzione, supera i 16 milioni di euro; sulle restanti sarà avviato il monitoraggio satellitare che, fino al 2028, tramite immagini radar le terrà sotto osservazione, controllando ogni variazione anche millimetrica.

"Siamo tra le prime Province in Italia - ha sottolineato Laura Pernazza - ad avviare un monitoraggio satellitare.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle normative successive alla vicenda del ponte Morandi ed ha l'obiettivo di garantire la massima sicurezza per i cittadini".



