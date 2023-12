In Umbria 99 ricoverati Covid in meno rispetto a un anno fa

Per il Covid in Umbria l'anno si chiude con un netto calo dei ricoveri rispetto allo stesso giorno del 2022. Negli ospedali dell'Umbria ci sono infatti attualmente 161 pazienti positivi mentre erano 260, 99 in più, al 31 dicembre del 2022.

Significativo anche il dato delle vittime del virus: 15 in un solo giorno quelle registrate 12 mesi fa, nessuna ora.

Identico il numero dei posti occupati nelle rianimazioni, sei.

Cambia anche la distribuzione dei ricoverati, 134 nei reparti di area medica Covid un anno fa e 54 attualmente, mentre nelle altre aree di degenza erano 120 e ora 101.



