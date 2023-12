Ai domiciliari per minacce ai genitori per avere soldi

Un quarantenne, messo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dai carabinieri di Fabro, è accusato di avere chiesto continuamente agli anziani genitori denaro ed altri beni di suo gradimento, minacciandoli di morte qualora non avessero "ubbidito". Gli investigatori ritengono che l'uomo avrebbe indotto negli anziani "un perenne stato di paura, sudditanza e timore per la loro incolumità".

La misura cautelare è stata disposta dal gip di Terni per i reati di atti persecutori aggravati ed estorsione.

L'indagine è scaturita dalla denuncia-querela presentata dalla coppia di anziani ed è emerso - riferisce l'Arma - uno scenario di vita divenuto per loro ormai insostenibile a seguito del presunto comportamento vessatorio del loro figlio maschio.

In particolare i militari hanno accertato che a partire da novembre, l'uomo con "innumerevoli" messaggi inviati alla madre, in cui offendeva e denigrava entrambi i genitori, aveva richiesto loro denaro e gli altri beni.

Per gli accertamenti è stato applicato il protocollo codice rosso.

Nel corso dell'attività i carabinieri hanno anche eseguito una perquisizione a carico dell'indagato, sequestrando una katana, numerosi coltelli ed una pistola soft-air.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA