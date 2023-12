Saveri nuovo comandante dei carabinieri forestali Umbria

Il tenente colonnello Carlo Saveri è il nuovo comandante dei carabinieri forestali dell'Umbria.

Laureato in scienze forestali all'Università degli Studi di Firenze e arruolato nel Corpo forestale dello Stato, prima del suo arrivo nel capoluogo umbro ha ricoperto incarichi presso l'ufficio biodiversità di Lucca, al comando provinciale di La Spezia e a quello di Siena, dove è stato anche al reparto biodiversità. Trasferito in Umbria nel novembre 2022 comanda il gruppo carabinieri forestale di Perugia e dal 15 dicembre ha assunto anche l'incarico in sede vacante del Comando regione.





