Tesei e Fontana presentano il nuovo volo Perugia-Bergamo

Si inquadra nella strategia di sviluppo della rete infrastrutturale dell'Umbria la nuova tratta aerea tra l'aeroporto San Francesco d'Assisi e l'aeroporto internazionale Orio al Serio di Milano-Bergamo, operativo dal 25 marzo con voli giornalieri.

Le opportunità e i vantaggi sono stati evidenziati in una conferenza stampa convocata dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, con l'assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche, alla quale hanno partecipato in videocollegamento il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi. Presenti in rappresentanza della compagnia AeroItalia che effettuerà i voli, Ugo Calvosa e Andrea Nastasi. "Un volo - ha detto la presidente Tesei - che si inserisce nell'ottica di potenziamento del nostro aeroporto, che ha già raggiunto risultati straordinari, che ci collega al cuore economico del nostro Paese e offre alle nostre imprese la possibilità di incrementare gli interscambi già significativi con la Lombardia e tutto il nord. Un collegamento importante anche per l'incoming. Ringrazio la Regione Lombardia che ha condiviso con noi questo progetto, la Sase e la compagnia Aeroitalia e un ringraziamento particolare va Confindustria e alla Fondazione Perugia che ha incrementato il suo sostegno per concretizzare questo collegamento".

Di reciproci vantaggi ha parlato il presidente Fontana: "Unisce il cuore verde d'Italia, che finora ha sofferto per i difficili collegamenti con il resto del Paese, al cuore economico rappresentato dalla Lombardia. Anche la nostra regione ne sarà sicuramente favorita. Sarà inoltre più facile e veloce per i nostri cittadini raggiungere l'Umbria, regione dalle grandi attrattive e ricca di importanti eventi culturali, a cominciare da Umbria Jazz".

L'assessore Terzi ha sottolineato la "proficua e stretta collaborazione" fra le due Regioni. "L'aeroporto di Milano Bergamo, che ha superato il tetto dei 14 milioni di passeggeri - ha detto - sarà collegato direttamente anche con un servizio ferroviario".

"L'Umbria - ha detto Melasecche - sta cambiando ogni giorno e finalmente stiamo rompendo il diaframma che la isolava dal resto del Paese".



