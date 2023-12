Operaio colpito alla testa da un macchinario, ferito

Un operaio di 32 anni, cittadino italiano, è rimasto ferito, ad Assisi, dopo essere stato colpito alla testa da un macchinario.

L'incidente è avvenuto venerdì 15 e sul posto è intervenuto il personale del locale commissariato di polizia. Gli agenti hanno verificato che l'uomo, mentre era intento ad effettuare dei lavori di manutenzione nella ditta in cui lavora, è stato colpito dal macchinario che gli ha provocato una profonda ferita lacero contusa.

Il trentaduenne è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Assisi in codice arancione, per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto è intervenuto anche il personale specializzato della Asl.

Sono in corso gli accertamenti del personale della polizia di Stato, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.



