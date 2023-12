Azienda umbra ha donato lampade per cena senza fissa dimora

L'umbra Elettrica Valeri ha donato le lampade posizionate sui tavoli della cena per 150 persone senza fissa dimora che si è tenuta sotto il colonnato del Bernini in piazza San Pietro, a Roma.

L'iniziativa, avvenuta in occasione dell'accensione dell'albero e della benedizione del presepe di Greccio, è stata organizzata dalla parrocchia di San Pietro, insieme al Dicastero per la Carità, con il supporto del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e fa parte delle "Azioni di carattere sociale della Basilica papale in preparazione al Giubileo.

La storica azienda di Gualdo Cattaneo - si legge in una sua nota - "ha voluto contribuire a questa tradizionale iniziativa con un omaggio simbolico per dare luce alle tavole allestite nella suggestiva cornice nel cuore della cristianità".



