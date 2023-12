Morto Luciano Porcari, dirottò un aereo per due giorni

E' morto all'età di 84 anni l'orvietano Luciano Porcari, noto per essere stato autore nel 1977 di uno dei più lunghi dirottamenti aerei della storia (durò infatti due giorni). E' stato trovato deceduto nella casa dove viveva a Terni con l'obbligo di presentazione alle forze di polizia, dopo essere stato scarcerato al termine di una lunga detenzione per l'omicidio dell'ex compagna Roberta Zanetti, avvenuto nel 1994.

Secondo quanto risulta all'ANSA, Porcari non dava notizie di sé da un paio di giorni e quindi è stata compiuta una verifica nella sua abitazione. E' stato così trovato morto per cause che vengono ritenute al momento naturali.



