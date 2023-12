Arriva il nuovo acceleratore lineare all'ospedale di Spoleto

Al via i lavori nell'ospedale di Spoleto per l'installazione del nuovo acceleratore lineare.

Concluso il complesso iter procedurale con l'aggiudicazione della fornitura, installazione e manutenzione del nuovo modernissimo macchinario multienergia, completo di tutti gli accessori e sistemi di pianificazione radioterapica oltre ad una Tc per la diagnostica e la simulazione ed entrati da alcune settimane nella fase esecutiva che prevede l'allestimento del bunker, dei locali tecnici e della sala di attesa per i pazienti della Radioterapia, il direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto Francesco Silvani ha comunicato alla direzione strategica della Usl Umbria 2 la definizione di un ulteriore fondamentale passaggio. E' stato infatti sottoscritto il verbale di consegna delle aree e già da mercoledì mattina la società che si occupa delle opere di smontaggio e smaltimento delle vecchie apparecchiature ha dato inizio alle operazioni all'interno del bunker e, a seguire, presso i locali della Tac.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell'azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino: "Con questo importante investimento di circa 4.2 milioni di euro - afferma, in una nota della Usl - garantiremo alla comunità spoletina un polo d'avanguardia per la diagnosi e il trattamento delle patologie oncologiche con un salto di qualità complessivo nella qualità delle prestazioni della struttura di radioterapia oncologica".



