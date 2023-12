Siglato protocollo per welfare partecipato al Trasimeno

E' un protocollo d'intesa che ha come obiettivo quello di realizzare un welfare partecipato che attivi un percorso di innovazione in grado di generare risposte anche ai nuovi bisogni, prevedendo il coinvolgimento di reti sociali e di forme organizzate, partendo da una elaborazione congiunta delle idee insieme ai portatori di interesse quello che coinvolge il distretto del Trasimeno dell'Usl Umbria 1, l'Unione dei comuni, il Cesvol Umbria Ets (in rappresentanza del terzo settore), il coordinamento territoriale dei centri sociali di volontariato e promozione sociale e la Consulta dei giovani del Trasimeno. E' stato sottoscritto a Panicale, da Emilio Paolo Abbritti, direttore del Distretto del Trasimeno dell'Usl Umbria 1, Matteo Burico, presidente dell'Unione dei Comuni, e dai vertici degli altri organismi.





