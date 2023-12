De Luca, pronti a occupare se non arrivano dati liste attesa

"Liste d'attesa infinite. Esami e prestazioni impossibili da prenotare. La realtà della sanità umbra è ormai drammaticamente sotto gli occhi di tutti. Di cosa ha paura la destra? Perché non vuole pubblicare questi dati? Quante sono le persone che rinunciano sin da subito a rivolgersi al servizio sanitario pubblico davanti all'imprenotabilità di una prestazione, prima di essere conteggiate dal sistema?": è quanto afferma il consigliere regionale del M5s, Thomas De Luca.

"Se non saranno forniti i dati reali sulle liste d'attesa siamo pronti ad occupare il Consiglio regionale" annuncia.

"Abbattimento delle liste d'attesa, recupero delle prestazioni e garanzia di un'offerta sanitaria adeguata e appropriata - ricorda De Luca in una nota - era l'obiettivo contenuto nella mia proposta di emendamento al Documento di economia e finanza della Regione Umbria che proponeva di implementare, anche in via sperimentale, un più efficace sistema di monitoraggio delle liste d'attesa volto a superare le criticità dovute alla mancata presa in carico del paziente che viene invitato dal call center del Cup ad effettuare ulteriori chiamate in caso di non disponibilità, tenendo conto sia delle prenotazioni telefoniche sia delle prenotazioni tramite sportello, contando la presa in carico del paziente dal giorno dell'emissione della prescrizione medica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA