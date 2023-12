De Luca, Defr parla di una regione che nemmeno esiste

"Un documento che rappresenta la realtà di un'altra Regione, la quale probabilmente neanche esiste. Dove va tutto bene e dove le famiglie hanno maggiore capacità di spesa e l'economia cresce. Dove sostanzialmente crolla la disoccupazione": così il capogruppo regionale del M5s Thomas De Luca sul Defr approvato dall'Assemblea legislativa.

"La realtà è completamente diversa, come ci ha detto la Banca d'Italia" ha aggiunto.

"Soprattutto - ha detto De Luca - non è un problema solo di analisi ma delle misure previste e messe in campo. Del tutto insufficienti. Nel documento non c'è nemmeno una parola sull'abbattimento delle liste d'attesa in sanità e di non prenotabilità degli esami, il primo problema all'interno della regione e che interessa tutti, anche gli elettori di centro destra".

Per il capogruppo del M5s il Defr "è del tutto insufficiente e inadeguato ad affrontare le emergenze che abbiamo di fronte".

"Come - ha proseguito - quelle ambientale, su cui non viene fatta nemmeno una parola, sociale e della povertà, economica e di tenuta delle imprese, legata anche alle questioni belliche".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA