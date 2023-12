Un incendio si è verificato in un appartamento a Bevagna nella tarda serata di domenica. La proprietaria, che si trovava all'interno, è stata è stata portata in ospedale per accertamenti.

Sulle cause dell'incendio sono ancora i corso accertamenti.

I vigili del fuoco di Foligno hanno impiegato oltre due ore per mettere in sicurezza l'abitazione.



