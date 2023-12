Molesta due ragazze in un cinema e aggredisce gli agenti

Avrebbe molestato due ragazze all'interno di un cinema di Perugia un quarantenne che è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti - riferisce la questura - sono intervenuti sul posto dopo una chiamata al Numero unico di emergenza. Una ragazza ha raccontato loro di essere stata avvicinata da un uomo, in evidente stato di ebbrezza, mentre guardava il film. La stessa ha poi riferito che l'uomo, dopo essersi seduto accanto a lei, aveva iniziato ad importunarla, circostanza che l'aveva indotta a cambiare posto. Gli agenti hanno quindi rintracciato il presunto responsabile - che nel frattempo era stato trattenuto dal personale della vigilanza - il quale ha iniziato a spintonarli e a minacciarli.

Dopo averlo riportato alla calma, sono stati avvicinati da un'altra ragazza, la quale ha riferito di essere stata anche lei molestata dallo stesso uomo e di avere, a sua volta, per questo motivo, cambiato posto.

Il quarantenne, su disposizione del pubblico ministero, è stato rinchiuso nel carcere di Capanne in attesa dell'udienza di convalida.



