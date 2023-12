Ad Assisi la Marcia della pace 'per fermare le stragi'

"La mobilitazione mondiale per fermare il massacro di innocenti a Gaza e portare immediato soccorso alle vittime continua a crescere. E domenica 10, ad Assisi, si svolgerà una nuova Marcia della pace e della fraternità per fermare le stragi": è quanto affermano i promotori - la Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace e dalla Coalizione AssisiPaceGiusta - spiegando che alla manifestazione hanno aderito 339 gruppi e associazioni, 100 Comuni e Province e le principali organizzazioni della società civile italiana.

In un comunicato, Flavio Lotti (Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace) e Marco Mascia (Centro Diritti Umani Antonio Papisca, Università di Padova) sottolineano che "mentre a Gaza si sta consumando una immensa catastrofe umanitaria che minaccia l'esistenza di oltre due milioni di persone e di aggravare le tensioni internazionali, ieri gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva l'immediato cessate il fuoco".

"Esortiamo l'Assemblea Generale dell'Onu - aggiungono, fra l'altro - a fare ciò che il Consiglio di Sicurezza non è riuscito a fare, cioè ad approvare una risoluzione che richieda il cessate il fuoco.

Il rifiuto di chiedere il cessate il fuoco pone gli Stati Uniti in netto contrasto con il dovere morale e politico della comunità internazionale di proteggere le persone e i popoli minacciati di genocidio e di intervenire per prevenire i crimini contro l'umanità".

"Nel piccolo come nel grande - si legge ancora nel comunicato - chi si assume la responsabilità di non intervenire contro un crimine si rende complice. Ora, anche l'Italia e l'Europa devono decidere da che parte stare".

Il programma della Marcia, nella Giornata internazionale dei diritti umani, prevede, alle 10.00, alla Domus pacis di Sana Maria degli Angeli, l' Incontro nazionale dei costruttori e costruttrici di pace; alle 14.30 Marcia della pace e della fraternità, con partenza da Santa Maria degli Angeli; alle 16.50, ad Assisi, in piazza San Francesco, la conclusione della manifestazione. Alle 17.00 sarà celebrata la messa nella Basilica Inferiore di San Francesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA