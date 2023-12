Albero in ceramica e Ugo Tognazzi per il Natale di Deruta

A Deruta "è un Natale in famiglia", come amava Ugo Tognazzi, caratterizzato dall'accensione dell'albero di Natale in ceramica più grande del mondo quello celebrato nel pomeriggio dell'Immacolata. Un momento del quale sono stati protagonisti il sindaco Michele Toniaccini, l'assessore regionale al Turismo Paola Agabiti, Ricky e Gianmarco Tognazzi, Simona Izzo, Stefano Masciarelli e l'associazione italiana persone Down. Caratterizzato anche dall'inaugurazione della mostra "Ugo di Noi" all'Antica Fornace Grazia.

Toniaccini - si legge in una nota del Comune - ha parlato di "un Natale davvero speciale". "Perché attraverso Ugo Tognazzi - ha aggiunto - si rafforzano i valori della solidarietà, dello stare insieme e il senso della famiglia".

Ricky Tognazzi ha ricordato il legame fra il padre Ugo e Deruta: "Ugo amava molto le ceramiche e aveva diverse opere di Deruta. Lui amava anche l'Umbria e aveva diversi amici". Il fratello Gianmarco ha sottolineato che "100 e Ugo è da vedere".

Il curatore Marco Dionisi ha sostenuto che è "la prima grande mostra monografica su Ugo che va dalla sua infanzia, fino alla sua carriera da attore, ripercorrendo le sue passioni".

Simona Izzo ha messo in evidenza il lato "matriarcale" di Ugo Tognazzi. "A Natale - ha ricordato - cucinava 36 portate.

Era il suo modo per prendersi cura della famiglia e partecipavano anche le ex mogli ed ex nuore. La famiglia allargata di oggi, perché per Ugo, il Natale era un momento di riunione familiare".

L'assessore Agabiti ha definito Ugo Tognazzi "un grande uomo, che ha fatto grande il cinema italiano". "Ma oggi emerge anche la sua umanità - ha aggiunto - attraverso il ricordo così forte e profondo che i figli e la nuora ci stanno facendo conoscere, insieme ai valori della famiglia che è l'ossatura portante delle nostre comunità. Abbiamo voluto questa mostra perché tutti possano continuare a ricordare Ugo. Come Regione, insieme a Umbria Film Commission, stiamo realizzando delle produzioni in Umbria per promuovere sempre più la nostra regione".



