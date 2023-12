Tanti eventi a Montefalco con C'era una volta a Natale

Montefalco si immerge nel periodo più magico dell'anno con C'era una volta a Natale, un cartellone di eventi che animerà il borgo dall'otto dicembre al 7 gennaio. Tanti gli appuntamenti in programma, tra degustazioni, luci, attività, laboratori e giochi per tutte le età nell'iniziativa dell'Amministrazione comunale, organizzata da La Strada del Sagrantino.

Montefalco, uno dei borghi più belli d'Italia, diventerà lo scenario per due iniziative: 'Il Borgo Presepe', terzo concorso di presepi organizzato dall'Associazione Anffas per loro onlus e Luca Tabarrini, in collaborazione con i commercianti e cittadini di Montefalco, grazie alla partecipazione dei quali sarà possibile percorrere le vie del borgo alla scoperta dei presepi, e 'Luci di speranza a Montefalco', progetto in collaborazione con la Regione Umbria volto alla scoperta del grande patrimonio artistico-culturale presente in città, che va dalla 'Piazza del Certame' ai meravigliosi vicoli medievali, fino ad arrivare ai monumenti più importanti come il Museo di San Francesco, il Chiostro di Sant'Agostino e la sua Chiesa, il Teatro San Filippo Neri e il santuario di Santa Chiara della Croce.

E poi ancora ci saranno gli immancabili mercatini natalizi e tante altre iniziative.



