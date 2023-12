Sequestrati a Terni due chili e mezzo tra hascisc e marijuana

Due chili e mezzo tra hascisc e marijuana, per un valore di mercato di circa 50 mila euro, oltre a 27 mila in contanti, sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Terni in un'operazione condotta lunedì pomeriggio nella zona nord della città, fra borgo Rivo e le Cinque Strade.

In manette ci sono finiti il presunto spacciatore residente in quel quartiere, un ventinovenne di Terni, ed un acquirente.

A casa del primo, abitazione già segnalata da alcuni residenti della zona per movimenti "sospetti", la polizia ha trovato infiorescenze di marijuana in diversi contenitori ermetici e vasetti di vetro, hashish suddiviso in panetti e cilindri, materiale per confezionare le dosi e 27.460 euro divisi per la maggior parte in mazzetti da mille euro.

L'altro arrestato, di 26 anni, secondo le indagini della polizia aveva appena acquistato droga dal presunto pusher, due cilindri di hashish di circa 50 grammi l'uno, ed aveva raggiunto la zona a bordo dell'auto di un amico, risultato del tutto estraneo ai fatti.

A seguito dell'udienza di convalida, di fronte al tribunale di Terni, al ventinovenne sono stati applicati gli arresti domiciliari mentre e all'altro giovane l'obbligo di firma.





