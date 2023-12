Accesi insieme albero sul Trasimeno e in ceramica a Deruta

L'albero di Natale in acqua di Castiglione del Lago e quello in ceramica di Deruta, con l'accensione congiunta dell'8 dicembre sono pronti a far vivere le prossime festività in modo "unico e suggestivo" a turisti e appassionati. Appuntamenti presentati alla sala stampa della Camera dal presidente dell'associazione "I Borghi più belli d'Italia" Fiorello Primi, l'assessore regionale alla Cultura e Turismo Paola Agabiti e il parlamentare e sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi.

All'iniziativa hanno partecipato anche il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e quello di Deruta Michele Toniaccini insieme al vicepresidente dell'Assemblea legislativa Michele Bettarelli.

Primi, nel sostenere che i borghi sono "una eccellenza" - è detto in un comunicato dei promotori delle iniziative -, ha parlato delle criticità che li affliggono "a partire dallo spopolamento". Per Caparvi "è importante far conoscere e promuovere i borghi italiani, luoghi d'eccellenza in cui si può godere di uno stile di vita slow rispetto alle grandi città".

L'albero del Trasimeno è stato realizzato da oltre cento volontari con 165 pali piantati sull'acqua del lago, 2.600 lampadine, 7.000 metri di cavi per una lunghezza di 1.080 metri e una larghezza di 50.

Quello di Deruta è una vera e propria opera d'arte alta 11 metri che poggia su due basamenti in ceramica con 16 file da quattro rami ciascuna e 250 palle di Natale appese. Sulle quali si rifletteranno i migliori fotogrammi della vita artistica e privata di Ugo Tognazzi, come hanno spiegato i figli Ricky e Gianmarco. Deruta ospiterà infatti la mostra "Ugo di Noi" dedicata all'attore.

Per l'assessore Agabiti, "pur nelle difficoltà che i piccoli borghi devono affrontare e che conosciamo bene avendoli a cuore, essi rappresentano un parte importantissima della promozione turistica della nostra regione, grazie alla quale far vivere esperienze uniche a quanti vorranno visitarla".



