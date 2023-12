Un morto durante battuta di caccia al cinghiale nell'amerino

Un uomo di 57 anni, residente in una frazione di Amelia, è morto domenica pomeriggio a seguito di un incidente di caccia avvenuto nei boschi della frazione di Macchie. Stava partecipando ad una battuta al cinghiale quando è stato colpito al polpaccio da un proiettile partito - in base a quanto emerso dagli accertamenti - dal fucile di un compagno.

Soccorso dal 118, l'uomo è morto nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di Terni che disporrà l'esame autoptico per accertare le cause del decesso.

Le indagini sono condotte dai carabinieri forestali di Amelia e dai colleghi del comando stazione amerino.



