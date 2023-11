Arriva il docufilm su Brunello Cucinelli firmato Tornatore

l premio Oscar Giuseppe Tornatore ha cominciato a girare in Umbria un docufilm dedicato a Brunello Cucinelli. La notizia è riportata oggi dalla Nazione.

Cucinelli viene raccontato nella sua straordinaria avventura di imprenditore illuminato, re del cachemire e mecenate cultore della bellezza, dell'arte, della filosofia. Le riprese sono in corso tra Magione, Solomeo e Castel Rigone. "Conosco Giuseppe da tanti anni e gli ho chiesto di realizzare un documentario sulla nostra impresa" ha detto Cucinelli alla Nazione. "Lui ha accettato con grande amore. Sarà un lavoro sulla storia dell'azienda, sul nostro marchio: una piccola testimonianza che deve rimanere per chi verrà dopo di noi" ha aggiunto.

I primi ciak sono stati battuti - si legge sul quotidiano - a Castel Rigone, il paese dove Cucinelli è nato e dove la troupe diretta dal regista ha girato alcune scene legate all'infanzia dell'imprenditore, in esterno davanti alla chiesa e in interni sistemati per l'occasione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA