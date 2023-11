Un arresto per donna uccisa in casa alla fine del 2022

I carabinieri di Perugia e di Città di Castello hanno eseguito oggi un arresto per un femminicidio compiuto in Umbria alla fine del 2022. Vittima fu Marielle Soethe, settantenne cittadina tedesca residente da molti anni nell'alta Valle Tiberina, a Citerna. Ora è stata eseguita una misura di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario e violenza sessuale nei confronti di un cittadino romeno cinquantenne residente da tempo in Italia.

La donna, il primo dicembre del 2022, era stata rinvenuta morta nella propria abitazione dai carabinieri allertati da una sua amica preoccupata per non avere avuto contatti da più giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA