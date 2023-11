Cgil e Uil, a Perugia una piazza come non si vedeva da tanto

Hanno sottolineato come sia stata una piazza quattro Novembre, nel centro di Perugia, "piena, come da tempo non si vedeva" e primi "confortanti dati" sulle adesioni dei lavoratori allo sciopero Cgil e Uil in occasione della manifestazione regionale che si è svolta stamani nell'ambito dello sciopero per chiedere di alzare i salari, difendere pensioni e sanità pubblica ed estendere i diritti, ma soprattutto contro la manovra del governo Meloni.

L'agitazione è stata accompagnata da una mobilitazione nella piazza principale del capoluogo umbro, riempita di bandiere dei due sindacati.

Lo sciopero, è stato sottolineato dal palco allestito accanto alla Fontana Maggiore, è stato indetto per contrastare una manovra che "non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici e lavoratori, non dà alcuna risposta all'emergenza salariale, peggiora la legge Fornero in materia di pensioni, affossa ulteriormente una sanità pubblica già in ginocchio".

Numerosi gli interventi, soprattutto con testimonianze di lavoratori di tutto il sistema produttivo umbro e non solo: sanità, trasporti, metalmeccanica, appalti, commercio, cooperazione sociale, ma anche studenti.

Ad aprire gli interventi è stata la segretaria generale di Cgil Umbria, Maria Rita Paggio. "Da troppi anni - ha sottolineato - il salario dei lavoratori è diventato povero, ora e in Umbria ancora di più. C'è anche il tema delle pensioni e della salute, diritti costituzionali che non vengono oggi garantiti in Italia e nella nostra regione. Vogliamo risposte e le vogliamo vere".

Inevitabile anche il richiamo al diritto di sciopero. "Non ce lo faremo scippare - ha sottolineato Paggio - e il ministro Salvini non pensi di intimidirci perché lo sciopero è un diritto costituzionale e nessuno può permettersi di toccarlo".

Questione su cui si è soffermato anche Santo Biondo, della segreteria nazionale Uil. "Il governo e il ministro possono precettare lo sciopero attaccando incostituzionalmente i lavoratori ma non possono fermare le piazze" ha detto.



