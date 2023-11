Gesenu a confronto con i Comuni sull'aspetto tributario

I comuni e l'aspetto tributario della gestione dei rifiuti sono stati protagonisti del terzo giorno di iniziative del gruppo Gesenu a Ecomondo.

Una rappresentanza delle amministrazioni di Deruta, Fiumicino, Marsciano, Torgiano, Todi, Piegaro, Umbertide ha incontrato i vertici aziendali e i tecnici per confrontarsi sulle novità del pacchetto recentemente adottato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in tema di riscossione e sull'applicazione della tariffazione presuntiva e puntuale dei rifiuti. L'approfondimento è avvenuto sia attraverso la partecipazione ad un seminario tecnico organizzato nell'ambito della programmazione di Ecomondo, sia attraverso gli approfondimenti con i responsabili del servizio delle società del gruppo Gesenu, che riferisce dell'iniziativa in una nota.

La giornata è stata occasione di scambio tra amministratori e tecnici, sia dei comuni che delle società appartenenti al gruppo: erano infatti presenti i consiglieri delegati di Gesenu, Tsa e Sia, i sindaci e i tecnici dei comuni.

"Per quanto riguarda gli incontri che ci sono stati a tema tariffazione puntuale - ha detto Luciano Piacenti, consigliere delegato Gesenu - sono stati esaminati gli aspetti legati alle ultime novità date da Arera e si è riflettuto sulle novità e sulle modalità di applicazione. Tale riflessione è stata fatta tenendo a mente che l'obiettivo è di arrivare alla definizione della tariffazione puntuale che, come si sa, è il principio cardine che permette ai cittadini di pagare effettivamente in base a quanto si è prodotto di rifiuto, raggiungendo così una condizione ottimale. Gli utenti infatti pagheranno in base ai ritiri che produrranno effettivamente e potranno avvantaggiarsi dalla loro virtuosità nel differenziare. Questo è un obiettivo sul quale Gesenu sta lavorando e soprattutto sta presentando assistenza a numerosi amministratori territoriale per consentire la massima diffusione del sistema". "La riorganizzazione dei servizi attuata in vari comuni del Trasimeno - ha detto Alessio Lutazi, consigliere delegato Tsa – ha consentito agli stessi il raggiungimento di eccellenti performance in termini di raccolta differenziata e indici di riciclo, oltre che ad una migliore offerta dei servizi. L’azienda è vicina alle amministrazioni comunali per esperienze specifiche del territorio e l’incontro di oggi testimonia il rapporto consolidato e proficuo in essere. Al fine della diversificazione dei servizi, Tsa è impegnata in importanti progetti di sviluppo e ampliamento dei settori di business dell’attività come evidenziato anche nel piano industriale approvato nell’ultima assemblea dei soci". "Per me – ha detto Roberto Damiano, consigliere delegato Sia – questo ruolo è un’esperienza nuova e sfidante nei confronti di un territorio molto ampio sia dal punto di vista dell’estensione dei comuni che della distanza tra di loro. Per questo motivo essere oggi qua, e incontrare una delegazione dei comuni gestiti dalla società è un’occasione quanto mai importante. Essere vicino ai comuni in termini di servizi erogati, supporto decisionale e sviluppo di nuovi servizi è la mission che mi sono imposto per fornire un servizio ottimizzato e proprio per questo la prima azione messa in piedi è stata quella di creare una funzione di staff del Consigliere Delegato che mi supportasse nel fornire risposte efficienti per risolvere velocemente i problemi, anche attraverso l’utilizzo dei social".

