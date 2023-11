Torna il concorso enologico regionale 'L'Umbria del vino'

Torna con la terza edizione il concorso enologico regionale "L'Umbria del vino" rivolto alle aziende vitivinicole umbre, quindi con sede o unità locali produttive nella regione. A promuoverlo è la Camera di commercio, grazie alla sua azienda speciale Promocamera, di concerto con la Regione, le associazioni di rappresentanza degli agricoltori Coldiretti, Confagricoltura e Cia, il 3A Parco tecnologico agroalimentare, l'associazione Strade del vino e dell'olio e Confcooperative.

Unico concorso enologico umbro ad essere stato autorizzato già dal 2021 dall'allora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e che quindi si differenzia - spiegano gli organizzatori in una nota - da un classico premio e banco di assaggio soprattutto per l'accurata procedura ministeriale alla quale sono sottoposte le vari fasi in cui si articola.

"L'Umbria del vino" ha tra i suoi obiettivi principali quelli di valorizzare l'opera delle cantine umbre, con particolare riferimento alle medie e piccole realtà, per favorirne la conoscenza e l'apprezzamento nei consumatori nonché rafforzarne la presenza nei mercati locali, nazionali e internazionali; di stimolare sempre di più i produttori verso un miglioramento della qualità del prodotto; e infine di sostenere lo sviluppo del turismo attraverso la diffusione del patrimonio enogastronomico di eccellenza del territorio.



