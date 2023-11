Il Sir Susa Perugia ha vinto la Supercoppa italiana 2023 di pallavolo battendo la Lube Civitanova per 3-2 (22-25, 23-25, 25-21, 34-32, 15-12) nella finale giocata oggi al Biella Forum.

Grandi protagonisti dell'incontro per Perugia sono stati Leon Venero e il polacco-tunisino Ben Tara, autori di 21 punti a testa. Per la Lube bene il turco-bosniaco Adis Lagumdžija, miglior marcatore dell'incontro con 22 punti, e Ivan Zaytsev con 15.



