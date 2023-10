Inaugurati a Perugia altri 100 posti letto per gli universitari

Atri 100 posti letto in camera doppia destinati agli studenti universitari a Perugia sono stati inaugurati nell'ala est del collegio di Agraria oggetto di un importante intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione utilizzando risorse finanziarie regionali per un importo complessivo di 5 milioni 139.962 euro. Sono stati inaugurati oggi alla presenza dell'assessore regionale Paola Agabiti.

A intervento ultimato, nei primi mesi del prossimo anno, il collegio potrà ospitare complessivamente 244 studenti con, tra l'altro, 12 camere singole e una doppia per diversamente abili.

Oltre all'intervento principale di adeguamento sismico, sono state realizzate opere di ristrutturazione interna per migliorare la funzionalità dell'immobile.

La mensa, anche oggetto di lavori di rifunzionalizzazione, potrà ospitare 150 posti a sedere contemporaneamente.

"Continuiamo con il cronoprogramma - ha detto Agabiti - previsto dalla Regione in collaborazione con Adisu per riaprire gli studentati oggetti di ristrutturazione nei primi mesi del 2024. Il lavoro va avanti per cercare di trovare quelle soluzioni abitative per i giovani che vogliono frequentare l'Università a Perugia, garantendo la migliore accoglienza e le soluzioni abitative idonee alle loro aspettative".

L'assessore ha quindi sottolineato che "la Regione Umbria è stata in grado di mettere a disposizione 350 posti letto nell'anno accademico". "Per chi è risultato idoneo alle borse di studio - ha detto Agabiti - ma non ha la possibilità di trovare alloggio negli studentati come già accaduto lo scorso anno siamo in grado di garantire un ulteriore contributo di 1.500 euro, che si aggiungono ai 1.800 delle borse, per trovare soluzioni diverse. Ci auguriamo comunque di poter garantire un numero maggiore di posti letto attraverso gli studentati".



