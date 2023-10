Lascia Perugia la comandante provinciale guardia di finanza

Lascia Perugia il colonnello Antonella Casazza, comandante provinciale della guardia di finanza. Che ha salutato le istituzioni, i vertici della magistratura e gli organi d'informazione in un incontro nella caserma del comando regionale delle fiamme gialle guidato dal generale Alberto Reda.

Casazza assumerà un nuovo incarico al comando generale della guardia di finanza. "Sono stati tre anni intensi vissuti tra gente di grandi valori e di grande valore - ha detto -, ho trovato amici, colleghi e istituzioni che mi hanno sempre supportato. Non mi sono mai sentita sola. Il mio è un bilancio positivo. Porterò Perugia e l'Umbria nel mio cuore. Per sempre".

Riguardo all'attività svolta come comandante provinciale della guardia di finanza, Casazza ha parlato di "un contesto di relativa tranquillità". "Non abbiamo - ha rilevato - manifestazioni di criminalità violenta. Da parte di quella economico-finanziaria la nostra attenzione è sempre alta. Ho riscontrato da parte della gente - ha concluso il colonnello Casazza - vicinanza e senso delle istituzioni".



