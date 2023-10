Il rettore della Stranieri si congratula con Masset

Il rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, Valerio De Cesaris, ha espresso congratulazioni per "la recente nomina dell'ambasciatore francese Christian Masset a presidente onorario della Riserva mondiale della biosfera Unesco del Monte Peglia". Ricordando che il diplomatico visitò Palazzo Gallenga il 15 novembre 2022 e tenne una lectio magistralis dal titolo "Transizioni climatiche e relazioni internazionali".

"La prestigiosa collaborazione dell'esperto diplomatico con una realtà importante come la Riserva del Monte Peglia, con cui l'Università per Stranieri - si legge in un suo comunicato - è in sintonia sui temi della cura del pianeta e dell'attenzione alla sostenibilità ambientale, è un'ottima notizia nell'ottica del rafforzamento delle strategie sul clima, in Umbria e a livello internazionale".



