Lega, Marchetti eletto segretario regionale in Umbria

Si è svolto a Perugia, alla presenza di Matteo Salvini, il congresso della Lega Umbria, che ha visto l'elezione per acclamazione a segretario regionale di Riccardo Augusto Marchetti. Eletti anche i nuovi membri del consiglio direttivo regionale, Riccardo Polli, Micaela Parlagreco, Filippo Piccioni, Valeria Alessandrini e Francesco Ricci, e i delegati per l'Umbria che avranno diritto di voto al congresso federale del partito.

"Oggi per la Lega Umbria inizia un nuovo capitolo che scriveremo insieme e del quale ognuno di noi, a partire dai militanti, sarà protagonista", ha detto il neo-segretario.

"E' un onore per me guidare questa squadra che ha scelto di sostenermi in maniera unitaria, una decisione che mi rende orgoglioso, ma che mi investe di ancor più responsabilità che non intendo disattendere. Siamo consapevoli di avere molto lavoro da fare, ma davanti alle sfide non ci siamo mai tirati indietro. Abbiamo lo sguardo fisso sui prossimi obiettivi, che saranno decisivi per il futuro dell'Umbria, ma anche del nostro Paese e dell'Europa".

"Ci metteremo al lavoro da subito perché il 2024 sarà ricco di appuntamenti".

"In autunno avremo le elezioni regionali e sarà fondamentale che il nostro movimento si adoperi per la riconferma della Governatrice Donatella Tesei, che, come ribadito da Matteo Salvini, sarà la candidata alla presidenza, e che in questi anni, nonostante le gravi problematiche dovute alla pandemia e allo scoppio della guerra in Ucraina, è riuscita a dare agli umbri risposte concrete che aspettavano da anni, dalla ricostruzione post-sisma, che la sinistra non è mai riuscita concretamente ad avviare, al potenziamento delle infrastrutture, il rilancio del turismo, sostegno a imprese, famiglie, scuola.

Ringrazio il segretario federale Matteo Salvini, che ci ha tenuto a essere presente in questo giorno così importante, a dimostrazione di quanto abbia a cuore il futuro della Lega in Umbria".



