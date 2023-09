Marchetti, ripartire dai territori e aprire alle forze civiche

"Ripartire dai territori, continuare ad essere, ma con ancora più forza, interlocutori credibili per le associazioni, per le imprese, per i lavoratori tutti, aprire le porte della sezione a tantissime forze civiche che hanno voglia e credono nel nostro progetto e essere determinanti, come sono sicuro saremo, sia alle europee sia alle elezioni regionali prossime".

Sono gli obiettivi del nuovo coordinatore regionale della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, eletto al termine del congresso regionale del partito svoltosi oggi a Perugia.

"Abbiamo difronte appuntamenti elettorali importantissimi - ha detto Marchetti parlando con i giornalisti -. Sessanta comuni andranno al voto in Umbria, tra cui il capoluogo. Moltissimi comuni che vedono anche sindaci uscenti della Lega che dovranno essere riconfermati sicuramente. Terni è stato un esempio per tutti e gli uscenti vanno garantiti, è una regola non scritta che vale sempre e comunque. Stesso ragionamento vale per quanto riguarda le prossime elezioni regionali".

"Il centrodestra in Umbria rimane unito e compatto- ha detto ancora Marchetti -, c'è sempre stata grande condivisione, il segretario Caparvi ha tenuto il tavolo egregiamente fino ad oggi e quindi proseguiremo in quella linea di coesione. Il centrodestra governa benissimo tantissime regioni e il paese e saprà essere determinante su Perugia, su Foligno, su tutte le grandi città che ci aspettano come prima tornata amministrativa.

C'è grande entusiasmo intorno a questa che per noi è una tornata importante e che sarà anche un voto palese a quella che è stata una azione di governo nazionale che secondo noi, pur con tutte le difficoltà del caso, è stata assolutamente positiva".



