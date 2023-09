Melasecche annuncia rigenerazione treni Minuetto

"Partono le operazioni per la rigenerazione dei quattro treni elettrici Minuetto che questa Giunta regionale ha ereditato in condizioni di degrado, inutilizzati da anni, alla stazione di Umbertide": ad annunciarlo è l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche. "Il primo convoglio verrà trasferito all'officina manutenzione ciclica locomotive di Foligno, secondo il piano concordato dalla Regione" aggiunge.

"Allo stesso tempo - spiega Melasecche in una nota della Regione - si procede per il ripristino e la rielettrificazione dell'intera linea regionale ferroviaria ex Fcu, dove i quattro Minuetto, completamente rigenerati, torneranno a viaggiare, prendendo finalmente il posto dei vecchi treni a gasolio".

Melasecche spiega di avere inviato a Busitalia Sita nord una lettera con cui si autorizza il trasferimento del complesso Minuetto da Umbertide all'officina e l'esecuzione dei lavori di revamping. "Il trasferimento nello stabilimento industriale di Trenitalia a Foligno, invece che in quello di Foggia come previsto - ricorda Melasecche - è uno degli importanti risultati, frutto dell'impegno e della collaborazione, che abbiamo conseguito. Con la riapertura dell'intera dorsale della Fcu, con l'introduzione della trazione elettrica e del sistema di controllo marcia treno Ertms entro la fine del 2024, è del tutto evidente che la disponibilità dei 'Minuetto' di proprietà della Regione, insieme ad ulteriori convogli, come già previsto, è imprescindibile nel processo di sviluppo dell'esercizio ferroviario sulla linea regionale. Per questo abbiamo autorizzato il via ai lavori".



