Commessa ruba l'argenteria nella gioielleria dove lavora

La commessa di una gioielleria ruba argenteria e la rivende sul web: è quanto sarebbe successo in un negozio di Città di Castello, secondo la ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri, che hanno denunciato per furto aggravato la donna, di 42 anni, da tempo residente in alta valle del Tevere.

La quarantaduenne, durante la propria attività lavorativa, in particolare verso l'orario di chiusura dell'esercizio, quando si trovava spesso sola, si sarebbe impossessata di alcuni manufatti in argento dal negozio per poi rivenderli su una nota piattaforma on-line.

Il sospetto era venuto proprio al titolare del negozio che si è collegato da remoto al sistema di videosorveglianza della gioielleria, scoprendo la donna mentre nascondeva nella borsa l'argenteria.

L'intervento dei carabinieri, allertati dallo stesso proprietario, ha permesso di intercettare la donna immediatamente dopo essere uscita dal negozio, trovandola in possesso di 15 oggetti in argento.

La successiva perquisizione ha inoltre permesso di rinvenire altri 39 manufatti in argento, anch'essi risultati rubati nella gioielleria.

L'intera refurtiva, per un importo complessivo pari a circa 15mila euro, è stata sottoposta a sequestro e sarà restituita al legittimo proprietario.



