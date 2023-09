Lumumba, non annullare calunnia Knox per rispetto verità

Patrick Lumumba si oppone alla richiesta di Amanda Knox di annullare la condanna a proprio carico per calunnia nei suoi confronti "per rispetto della verità e della giustizia". "Soprattutto nella memoria di Meredith Kercher" ha sottolineato con il suo legale, l'avvocato Carlo Pacelli che lo rappresenterà anche in Cassazione.

"Lumumba si è costituito da subito parte civile nei confronti di Knox e tale rimane in ogni atto processuale" ha detto all'ANSA l'avvocato Pacelli.

Lumumba fu arrestato per l'omicidio di Meredith Kercher compiuto a Perugia nel novembre del 2007 in base alle dichiarazioni iniziali di Knox ma dopo 14 giorni in cella venne scarcerato perché riconosciuto totalmente estraneo a quel delitto e subito prosciolto. Decisiva fu la testimonianza di un professore svizzero che aveva conservato lo scontrino della serata del delitto trascorsa nel pub che l'allora indagato gestiva nel centro di Perugia. Fu lui a dire agli inquirenti che in quel momento era al lavoro.



